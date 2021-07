Termina nesta sexta-feira, o prazo de adesão de universidades públicas ao Sisu

O prazo para adesão das instituições de educação superior públicas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) termina nesta sexta-feira (9), às 23h59. A adesão refere-se à segunda edição de 2021. O edital com cronograma e procedimentos, que valem tanto para instituições federais quanto estaduais ou municipais, foi publicado no Diário Oficial da União, na segunda-feira (5), pelo Ministério da Educação (MEC).

O Sisu é o programa do MEC para acesso de brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas semestralmente, por meio de um sistema informatizado. O processo seletivo do Sisu para o segundo semestre de 2021 está previsto para ocorrer em agosto.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

