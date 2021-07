Termina nesta segunda-feira prazo para quitar taxa de inscrição do Enem 2021

Os mais de 4 milhões de inscritos para realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 têm até esta segunda-feira (19) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro.

A confirmação de inscrição do Enem 2021 para quem é pagante é feita após a compensação do pagamento da taxa, que pode levar até uma semana. A quitação pode ser feita em casas lotéricas, agências bancárias, agências dos Correios que tenham o Banco Postal, internet banking e aplicativos de bancos.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) alerta para que os candidatos fiquem atentos ao horário e às regras dos correspondentes bancários para não perderem o prazo.

A falta de pagamento das taxas de inscrição pode reduzir ainda mais o número de participantes do Enem neste ano, cujo número de inscritos é o menor desde 2009. Um dos fatores que pode ter pesado para o menor volume de inscrições foi a decisão que barrou a isenção de taxa de inscrição a participantes que não justificaram ausência na edição anterior da prova.

De acordo com o edital da prova, são beneficiados com a isenção todos aqueles estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou foram bolsistas em colégio particular ou que a família esteja inscrita no CadÚnico.

Quem precisar de atendimento especializado ou específico deverá realizar a solicitação durante a inscrição. O prazo para pedidos de atendimento por nome social começa nesta segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23 de julho).

