Terceira edição do passeio ‘Pedalando por Manaus’ movimenta mais de 300 ciclistas

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e das federações de ciclismo, realizou na última quinta-feira, 29/12, a terceira edição do passeio de faixa liberada “Pedalando por Manaus”, a última do ano de 2022.

Mais de 300 ciclistas participaram da atividade, que partiu do Velódromo Municipal e seguiu o itinerário pelas avenidas São Jorge, Constantino Nery, Lóris Cordovil, Belmiro Vianez e Pedro Teixeira, com destino final na Ponta Negra.

Iniciado em agosto deste ano, o “Pedalando por Manaus” foi criado com a missão de conscientizar os condutores sobre a necessidade do respeito e o compartilhamento da via com os ciclistas, a fim de proporcionar segurança a todos.

Somando as outras duas edições, o número estimado é de mais de 1.600 participantes. As ações tiveram o acompanhamento integral do IMMU.

O diretor de operações de trânsito, Stanley Ventilari, reforça a parceria em prol da integridade física de todos os envolvidos. “É uma ação integrada importante, principalmente no que diz respeito à segurança do ciclista de Manaus. Estaremos presentes em todos os eventos para dar esse suporte e garantir que não haja nenhum incidente. É fundamental que o motorista respeite o ciclista, mantenha a distância de segurança de um metro e meio, reduza a velocidade e fique atento”.

Além do papel de conscientização, o passeio serviu para promover uma confraternização entre os ciclistas comuns e os componentes dos grupos. No destino final, aqueles que completaram o percurso puderam participar de sorteios de brindes e prêmios, como reconhecimento.

“Fundamental termos ações como essa para educar a todos que compõem o nosso trânsito, do ciclista ao motorista. A prefeitura tem nos ajudado a manter um trânsito seguro e de paz para todos”, disse o ciclista Ricardo Rebelo.

Com a boa resposta do público de duas rodas nas três primeiras edições, a manutenção e as melhorias no passeio “Pedalando por Manaus” serão uma das prioridades da FME em 2023. O diretor-presidente Aurilex Moreira afirma que já há uma evolução comportamental.

“O encerramento das atividades deste ano foi espetacular, tivemos brindes, sorteios, conscientização, participação massiva. É notório que na cidade de Manaus há uma mudança de comportamento em função dessa mudança cultural, educacional. Obrigado ao prefeito David Almeida, ao IMMU, ao Manaus Esportiva, pelo apoio a eventos como esse, onde a cidade só tem a ganhar”, finalizou.