Terceira edição da campanha ‘Vacine Já’ encerra neste domingo (29), no Sumaúma Park Shopping

MANAUS — Neste domingo (29), das 13h às 21h, a vacinação contra a Covid-19, para quem tem 18 anos ou mais, será ofertada em postos no Sumaúma Park Shopping, na zona Norte de Manaus. A iniciativa faz parte da campanha “Vacine Já” cuja terceira edição termina hoje.

“A campanha ‘Vacine Já’ continua levando a vacina contra a Covid-19 a população com 18 anos ou mais em estabelecimentos com grande fluxo de pessoas. Orientamos a todos que verifiquem o cartão de vacina e atualizem o esquema vacinal para evitar o agravamento dos casos da doença”, ressalta a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A campanha já levou vacina a supermercados e shoppings em edições anteriores com a aplicação de 4,4 mil doses.

A estratégia de vacinação é da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus). A iniciativa também conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) e o Sumaúma Park Shopping.

Edições anteriores

A primeira edição da Campanha “Vacine já!” foi realizada nos dias 13 e 14 de janeiro, com a aplicação de 2.726 doses de vacina contra a Covid-19, em seis supermercados do Grupo DB em Manaus.

A segunda edição da iniciativa foi realizada na sexta-feira (20) e sábado (21) da semana passada, com a aplicação de 1.686 doses de vacina contra a Covid-19 no Shopping Manaus Via Norte e Sumaúma Park Shopping.