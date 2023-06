Tentativa de ultrapassagem mal feita resulta em grave acidente na BR-174

Um grave acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (9) na BR-174, KM 5, entre Manaus e Presidente Figueiredo, no Amazonas. Por volta das 19h30, um caminhão carregado de tijolos tombou após colidir com um carro que tentou fazer uma ultrapassagem. A colisão resultou em danos nos veículos e três pessoas ficaram feridas.

O motorista responsável pela ultrapassagem imprudente foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou presença de álcool em seu organismo. A Polícia Rodoviária Federal está investigando o caso para determinar as circunstâncias exatas do acidente.