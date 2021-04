Temporal causa destelhamentos e assusta população em Manaus; veja vídeos

O temporal que atingiu Manaus no início da tarde desta segunda-feira (26) causou uma série de prejuízos à população. Bairros da zona norte da capital foram os mais atingidos, com destelhamentos e um desabamento registrado pela Defesa Civil Municipal.

No bairro Flores, zona centro-sul, as ruas ficaram alagadas. Nos conjuntos Viver Melhor 3 e Nova Cidade, um vendaval fez com que telhas voassem alto. Vídeos gravados por populares mostram o momento em que inúmeras telhas voam em grande altura no momento do temporal. Em seguida elas aparecem retorcidas já no chão.

Segundo a Defesa Civil, até as 14h, apenas uma chamado foi realizado para um desabamento na Avenida Aurora, no bairro Monte das Oliveiras.

Veja vídeos:

Comentarios