Telejornal deixa nude vazar ao vivo

A TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso, cometeu uma gafe ao vivo nesta segunda-feira (20), durante o programa ‘Bom Dia Mato Grosso’. É que após o nude de um homem entrar no ar sem pedir licença, Douglas Belan, apresentador do telejornal, acabou ficando constrangido com a situação. “Deixa eu pular isso aqui. Não sei o que é. Tirou? Tirou em tempo? Ai, ai, ai… só em programa ao vivo”, disse o jornalista visivelmente sem graça.

A imagem do pênis de um homem apareceu inicialmente na tela em primeiro plano. Depois, a equipe que tentava tirar o lulu do rapaz do ar, ainda teve que lidar com o nude que permanecia no telão da atração, que rapidamente também foi cortado. O fato inusitado aconteceu no momento em que o apresentador lia algumas mensagens enviadas por telespectadores ao WhatsApp da emissora.

Assista:

Gente mandaram uma rola ao vivo no telão do #BomDiaMT kkkk olha a cara de constrangimento do Douglas Belan #issoaglobonãomostra pic.twitter.com/48t5ApFu0f — Muso do Cerrado (de 🏠) (@sirluizfelipe) April 21, 2020 FONTE: O Dia

