Técnico Patrick Vieira critica comemoração ‘estúpida’ do goleiro argentino Dibu Martínez

O técnico do Crystal Palace, Patrick Vieira, acredita que a comemoração “estúpida” do goleiro do Aston Villa, Emiliano Martínez, manchou a vitória da Argentina na final da Copa do Mundo.

Martínez foi um dos principais nomes do título conquistado contra a França nos pênaltis. Ele fez uma defesa milagrosa em um chute de Randal Kolo Muani na prorrogação e, em seguida, defendeu a cobrança de Kingsley Coman na disputa por penalidades máximas.

Mas então o goleiro albiceleste foi visto fazendo um gesto obsceno após ganhar a luva de ouro de melhor goleiro do torneio do Catar.

Mais tarde, durante o desfile da vitória da Argentina em Buenos Aires, ele foi visto segurando um boneco com o rosto coberto por uma foto do craque francês Kylian Mbappé, que marcou três gols na final.

“Algumas das imagens que vi do goleiro argentino, acho que mancham um pouco o que a Argentina conquistou na Copa do Mundo”, disse Vieira, campeão mundial com a França em 1998.

“Acho que eles realmente não precisavam disso. Às vezes você não pode controlar as decisões emocionais das pessoas. Mas foi uma decisão estúpida de Martínez fazer aquilo”, acrescentou.

Martínez, de 30 anos, retornará a Birmingham na próxima semana. Seu técnico, Unai Emery, o espera com a intenção de conversar com ele sobre seu comportamento polêmico.

“Quando você sente uma grande emoção, às vezes é difícil controlá-la”, analisou Emery em declarações a repórteres na Inglaterra na sexta-feira (24).

“Falarei com ele na próxima semana sobre as comemorações. Estamos orgulhosos dele, ele ganhou a Copa do Mundo com sua seleção e é algo incrível”, acrescentou o técnico espanhol.