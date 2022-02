Técnico do United revela motivo para deixar Cristiano Ronaldo no banco

Na terça-feira (8), o Manchester United entrou em campo para enfrentar a equipe do Burnley , em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. Porém, a escalação do técnico Ralf Rangnick surpreendeu os torcedores: Cristiano Ronaldo iniciou a partida no banco de reservas.

Em entrevista à MUTV, o técnico alemão explicou a ausência de Cristiano Ronaldo no time titular e justificou a escolha de Edinson Cavani para substituir o camisa 7.

“Jogamos contra o Burnley há algumas semanas e vimos alguns jogos aqui em Turf Moor, sabíamos que o início do jogo exigiria muita corrida, com muitas disputas de bola e também muitas brigas pela segunda bola, então decidi começar com Edi porque esse tipo de perfil combina com ele”, disse Rangnick.

O United atualmente ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês e busca manter boas atuações para assegurar a classificação para a próxima edição da Champions League.

