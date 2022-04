Técnico agride bandeirinha com cabeçada no Campeonato Capixaba

O treinador Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária, agrediu a assistente Marcielly Netto, no intervalo do jogo contra o Nova Venécia, neste domingo, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Capixaba. O time dele perdeu de 3 a 1 e ele ainda foi demitido após o confronto.

Rafael perdeu o controle depois que o árbitro encerrou o primeiro tempo antes do time dele cobrar um escanteio.

Soriano foi reclamar com a arbitragem e deu uma cabeçada na auxiliar. Ele foi expulso e agora pode pegar ganchos grandes tanto na justiça “comum” quanto esportiva.

O Nova Venécia está na semifinal da competição. Os gols do triunfo de virada foram marcados por Lucas Tavares, Patrick e Yan. A Desportiva tinha aberto o placar com Elias, de pênalti.

O Venécia vai encarar o Vitória-ES nas semifinais, com os dois jogos nos dois próximos meios de semana. A outra partida será entre Real Noroeste e Serra.

FONTE: LANCE!