Teatro Amazonas recebe show de Eliana Printes e espetáculos multimídia em homenagem a Tom Jobim

MANAUS — O cartão-postal de referência mundial, Teatro Amazonas, apresenta uma programação variada, iniciando a agenda nesta quarta-feira (30/11) com o concerto “Ripper e Mehmari”, apresentado pela Orquestra de Câmara do Amazonas, às 20h, sob a regência de Marcelo de Jesus. Os autores brasileiros contemporâneos, João Guilherme Ripper e André Mehmari, são os homenageados pelos músicos do corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

A quinta-feira (1º/12) está reservada à cantora amazonense Eliana Printes, com o “Show de Fim de Ano”. Acompanhada por sua banda, às 20h, a artista traz um novo repertório com canções que se destacam nas plataformas digitais e nas rádios do Brasil. A classificação é livre, e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site shopingressos.com.br.

Manaus recebe o “Ecomúsica – Vozes da Natureza”, nesta sexta-feira e sábado (02 e 03/12). Idealizado pelo pianista e compositor Fábio Caramuru, o projeto multimídia busca inspiração na biodiversidade de sons da floresta brasileira para compor o espetáculo. A entrada é gratuita para as três apresentações do projeto.

Na estreia no Teatro Amazonas, na sexta, às 20h, o “Ecomúsica” traz o “Concerto de Câmara EcoMúsica Tom Jobim”. Caramuru, que também é diretor artístico do espetáculo, recebe convidados para interpretar canções do artista carioca, entre as quais “Estrada do Sol”, “Wave”, “Dindi”, “Samba do Avião”, “Águas de Março”, entre outras.

Já no sábado, às 17h, o “Concerto EcoMúsica – Piano e Sons da Natureza” mescla canções de Tom Jobim com obras compostas por Caramuru . No mesmo dia, às 20h, o projeto leva ao Teatro Amazonas o “Concerto Vozes da Natureza”, com o pianista dividindo o palco com a Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, além do Coral do Amazonas e de convidados.

Após desembarcar na capital amazonense, o projeto nacional segue em turnê para Rio de Janeiro, São Paulo e para a cidade de Funchal, em Portugal.

‘Concerto Suzuki’

Outra programação gratuita para o público acontece no domingo (04/12). O Teatro Amazonas recebe o “Concerto Suzuki – Crianças Unidas do Brasil”, às 11h, atração perfeita para toda família. O espetáculo, promovido pelo espaço-escola de música Centro Suzuki Amazonas, traz alunos da instituição, dividindo o palco com a Orquestra de Câmara do Amazonas, sob a regência de Marcelo de Jesus.

Participam também do concerto alunos das unidades de Brasília e do Acre. No repertório, composições para o público infantil e clássicos da música erudita vão emocionar a plateia.