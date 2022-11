TCE-AM suspende licitação da Sepror avaliada em R$1,3 milhão

MANAUS — O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) suspendeu uma licitação da Secretaria de Produção Rural (Sepror), avaliada em R$ 1,3 milhão. A decisão tem caráter cautelar e foi proferida pelo conselheiro Fabian Barbosa.

A medida suspende o pregão eletrônico 598 de 2022, realizado pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC). O edital previa a locação de equipamentos rodoviários, como caminhão basculante, para atender às demandas da Sepror.

De acordo com o relatório do conselheiro, houve irregularidade na escolha da empresa vencedora, que poderia resultar em prejuízo aos cofres públicos de R$1,3 milhão de reais.

A organização do certame desclassificou todos os participantes e informou que a licitação havia fracassado. No entanto, foi aceito recursos apenas de uma das empresas concorrentes.

Foi apontado que o CSC inabilitou uma das empresas participantes por preencher as unidades em “diárias”, e não em “horas”. No entanto, tal exigência não constava no edital. No relatório foi colocado, também, que o órgão já havia contratado empresas, em outros certames, com o mesmo tipo de proposta, sem que houvesse qualquer inabilitação nesse sentido.

Além da suspensão, o conselheiro concedeu prazo de 15 dias para que os gestores do Centro de Serviços Compartilhados e da Secretaria de Estado de Produção Rural apresentem justificativas sobre os fatos narrados na medida cautelar.