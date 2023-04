TCE-AM sedia mostra ‘Amazonas aqui tem SUS’ do Conselho de Secretários de Saúde

Abrindo as portas para a divulgação de experiências bem sucedidas no Sistema Único de Saúde (SUS), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) está sediando a IV Mostra Amazonas Aqui Tem SUS, realizada pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM).

A mostra iniciou nesta terça-feira (25) e encerrará na tarde de quarta (26). O evento busca proporcionar o compartilhamento das experiências de sucesso na rede pública de saúde, estimulando e fortalecendo as ações realizadas pelos municípios que tiveram êxito nas práticas adotadas.

“O Tribunal de Contas sempre estará de portas abertas para tudo que for benéfico à administração pública. A promoção deste espaço de troca de experiências pode trazer ganhos enormes à saúde do Amazonas”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

O evento conta com a participação de secretários Municipais de Saúde, técnicos das secretarias municipais e estadual de Saúde, e representantes de instituições parceiras, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fundação Amazônia Sustentável (FAS), e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).