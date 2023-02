TCE-AM abre ano letivo com palestra de Alexandre de Moraes

MANAUS — O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) vai realizar a abertura do ano letivo, em Manaus, com a presença do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e membro do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a programação do evento de abertura do ano letivo da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas, a palestra vai acontecer no próximo dia 3 de março.

Para participar, é preciso fazer uma pré-inscrição, uma vez que o número de vagas é limitado. Para acessar o link clique AQUI.

O seminário será coordenado pelos doutores Thiago Matsushita, diretor da Escola de Direito da Alfa Educação, e Lauro Ishikawa, coordenador-geral dos cursos da escola de Direito da instituição, com as palestras do presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, e do coordenador-geral da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Além do ministro Alexandre de Moraes, o seminário contará com a participação do também ministro do TSE, André Ramos Tavares, coordenador do programa de pós-graduação em direito da Fadisp, e professor associado da USP. palestrarão também o procurador-regional da República, doutor André de Carvalho Ramos, e o professor da Fadisp, doutor Julio Cesar Vellozo.

Mais informações pelos telefones 3301-8301 ou (92) 98855-2281 (WhatsApp).