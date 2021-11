Tatuador de Manaus revolta filho de Eliza Samudio que foi vítima do goleiro Bruno

Criado pela avó, o filho de Eliza Samudio ficou revoltado ao se deparar com a foto fazendo referência à morte de sua mãe em uma festa de halloween que aconteceu no Porão do Alemão, casa de shows em Manaus. As informações são do portal Extra.

Um dos frequentadores posou usando uma camisa de time com o nome Bruno, segurando um saco de lixo, que tinha o nome da modelo, na noite da última segunda-feira. Eliza foi assassinada em 2010 a mando do goleiro Bruno, com quem se relacionava na época.

“Parece que a pessoa não tem um pingo de empatia com o próximo. Será que a pessoa não sabe que tem o filho dela, que é menor, envolvido nisso tudo? Fiquei arrasada quando vi isso. Muito triste. Em 2018, jovens de Minas Gerais tinham feito a mesma coisa”, acrescenta ela, emocionada. Sônia irá tomar medidas e procurar a Justiça. “Eu já acionei a advogada para tomar as providências. Eu não vou admitir mais fazerem esse tipo de coisa com a minha filha. Justo no dia de hoje. É tão difícil para mim…”

Após a foto viralizar nas redes, a casa de shows se pronunciou. Argumentou que a imagem fora publicada por um estagiário, que não tinha conhecimento do crime que ocorreu há 11 anos.

Identificado como Rodrigo Fernandes, o homem que se ‘fantasiou’ é um tatuador. Após a repercussão do caso, o estúdio para onde trabalhava o demitiu.

