T2 de Manaus é reinaugurado com inovações tecnológicas que garantem segurança ao usuário

Como parte do pacote de modernização do sistema de transporte público da capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugura nesta segunda-feira, 17/4, às 18h30, o novo Terminal de Integração da Cachoeirinha, o T2, zona Sul da cidade, e com inovação tecnológica.

O local, além de ter sido totalmente revitalizado, passa a contar com um sistema moderno de reconhecimento facial que contribuirá para uma maior segurança dos usuários e trabalhadores do sistema de transporte coletivo.

Acompanhando os últimos detalhes para a entrega, o prefeito de Manaus esteve, neste domingo, 16/4, no Centro de Controle Operacional (CCO) do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), localizado na avenida Darcy Vargas, Chapada, zona Centro-Sul, onde viu de perto o funcionamento do sistema de monitoramento.

David Almeida explicou que esse avanço será lançado no Terminal da Cachoeirinha e será ampliado, nos próximos meses, para todos os terminais da cidade.

“Nós vamos fazer o monitoramento e o acompanhamento de todos os passos que serão dados dentro dos terminais. Estamos acompanhando de perto o funcionamento do sistema e amanhã (segunda-feira) faremos a entrega do T2. Vamos levar esse sistema para os demais terminais e também esse monitoramento e acompanhamento para dentro dos ônibus. Nós vamos utilizar inteligência artificial para dar mais segurança aos nossos usuários”, enfatizou Almeida.

Inovação na segurança

Por intermédio do novo sistema de monitoramento, as câmeras ligadas ao CCO conseguem identificar todos os usuários que utilizarem os terminais de ônibus, bem como armas de fogo que estejam portando. Todos os dados são armazenados e podem ser utilizados futuramente, conforme a necessidade, por exemplo, de uma investigação, em casos de atos de violência, como um assalto.

O chefe do Executivo municipal também ressaltou que a mesma tecnologia será utilizada nos ônibus que circulam pela capital. Por recomendação do prefeito David Almeida, atualmente cerca de 60% da frota já conta com câmeras instaladas e a expectativa é que todos os veículos disponham do sistema de monitoramento a partir do segundo semestre deste ano.

Mais novidades

Outra inovação que será lançada pela atual gestão municipal é a instalação de televisores nos ônibus que atendem as linhas expressas. Essa tecnologia irá promover uma maior interatividade entre prefeitura e a população.

“Este é um teste que estamos fazendo, a colocação de monitores nos ônibus que fazem as linhas centrais, aquela linha expressa. Não vamos colocar dentro dos menores, os alimentadores, mas sim nos ônibus maiores. Isso proporcionará mais informações, maior conforto, aumentando a interação entre o usuário e a prefeitura”, destacou o prefeito de Manaus.