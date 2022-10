Suzane von Richthofen apresenta trabalho acadêmico sobre maternidade

SÃO PAULO — Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, apresentou um trabalho sobre maternidade em um evento acadêmico de ciência e tecnologia realizado na manhã desta quinta-feira (20), em uma universidade de Taubaté, no interior de São Paulo.

Segundo o Portal g1 apurou, Suzane estava credenciada para apresentar o trabalho e foi ao evento acompanhada de colegas da universidade.

O trabalho de Suzane é sobre “os desafios da gestação tardia e a importância das tecnologias reprodutivas”. No espaço, ela apresenta o estudo, destacado em um banner, para alunos, professores e outros pesquisadores.

O evento que Suzane está participando é a 11ª edição do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (Cicted), que acontece até o dia 21 de outubro no Departamento de Gestão e Negócios (GEN) da Unitau e, também, no colégio da instituição.

Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que Suzane foi autorizada judicialmente a participar do evento acadêmico na Unitau, como forma de atividade complementar ao curso que frequenta na Universidade Anhanguera, também de Taubaté.

Com informações do G1