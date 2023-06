Susto: avião faz pouso de emergência no aeroporto de Governador Valadares (MG)

Os passageiros do voo AD-2875, da Azul Linhas Aéreas, levaram um susto na manhã do sábado, 3. A aeronave apresentou um alarme falso de incêndio em um dos motores e o piloto precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, em Governador Valadares, Minas Gerais.

Ao Terra, a Azul informou que a tripulação seguiu todos os procedimentos de segurança previstos nesta situação e efetuou o desembarque da aeronave na pista. O pouso ocorreu por volta das 09h46.

“A aeronave apresentou uma indicação anormal de sistema após o pouso. Todos os Clientes e Tripulantes estão bem. A Companhia lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, disse em nota a companhia.

A Prefeitura de Governador Valadares declarou que todas as medidas de segurança foram seguidas rigorosamente, garantindo a evacuação rápida e segura dos passageiros e tripulantes. O aeroporto precisou ser fechado até a aeronave retornar para a área de desembarque.

“O piloto efetuou o protocolo completo para esse tipo de ocorrência (acionou os procedimentos de emergência e com segurança, desembarcou passageiros e tripulantes sem qualquer tipo de intercorrêcia), após o procedimento completo foi constatado que se tratava de um alarme falso, não havia fogo”.