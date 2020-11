Suspeito de matar mulher com sete facadas se entrega à polícia

Elder Figueiredo Ribeiro, 36, conhecido como “Dez Conta”, principal suspeito de matar a venezuelana Franyerlis Pastora Escobar Almão, 25, se entregou na tarde desta sexta-feira (6), por volta das 15h, no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele estava acompanhado de um advogado.

A vítima foi morta com sete facadas dentro de casa, na manhã do último domingo (1°), na rua Juriti, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo os levantamentos da equipe de investigação do Núcleo de Feminicídio da DEHS, imagens de câmeras de segurança do local registraram a presença de Elder correndo pela rua após o crime. O marido da vítima, Rodrigo Alfonzo Mendoza Orta, 39, chegou a ser detido por suspeita no assassinato, mas foi liberado após prestar depoimento.

O suspeito

Após ter sua foto amplamente divulgada pela polícia nas redes sociais e na imprensa, Elder resolveu se entregar à polícia e negou o crime. Ele já possui uma sentença condenatória Art.157, pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo. O mandado aberto foi assinado pelo juiz Henrique Veiga Lima, da 9ª Vara Criminal.

Elder ficará preso à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), após passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT).

Fonte: A Crítica

Comentarios