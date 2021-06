Suspeito de assassinato é preso ao chegar em voo de deportados

Um homem de 49 anos foi preso ao desembarcar no Brasil, nesta sexta-feira (4), em um voo vindo dos Estados Unidos com 83 imigrantes deportados.

De acordo com a Polícia Federal, o detido era procurado como autor de um assassinato na cidade de São Gotardo, a 295 km de Belo Horizonte, onde ele nasceu.

O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2015. O nome do suspeito, que não foi divulgado, foi incluído na lista de procurados da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) em abril de 2020, a pedido da Vara Criminal da Comarca de São Gotardo.

Os deportados contaram à reportagem que todos vieram algemados no voo, mas apenas o suspeito do crime no interior de Minas Gerais continuou com as algemas após sair da aeronave.

Ainda segundo a PF, ele será enviado ao Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, após passar por exame de corpo de delito. A reportagem tenta contato com a defesa do detido.

Deportados

O voo fretado pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira, por volta das 14h45. Este é o segundo grupo enviado de volta a terras brasileiras em 2021, primeiro ano da gestão do presidente americano Joe Biden. Na administração do antecessor Donald Trump foram 22 voos. Desde então, o número de deportados chegou a 1.302.

