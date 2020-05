Suspeita de roubar R$ 29 mil, ex-presidiária é presa com drogas

Procurada após participar de um roubo de R$ de 29 mil, a ex-presidiária Jaira Tenaçol de Andrade foi presa, na última sexta-feira (22), em Coari (município distante 369 quilômetros de Manaus). Com ela, a Polícia Militar ainda apreendeu porções de drogas e R$ 403.

Jaira tinha um mandado de prisão em aberto e foi reconhecida pela equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que faziam patrulhamento no bairro do Pêra 1.

No início da semana, Jaira e um comparsa – identificado como “Netinho da Padre Mário” -roubaram R$ 29 mil e pertences de uma vítima. A identidade da pessoa é mantida em sigilo pela polícia, por ter reconhecido a ex-presidiária. Na ocasião, a vítima chegou a ser ameaçada de morte por Jaira.

Reportagem: Daniel Landazuri/Em Tempo

