Suposto caso de racismo em shopping de Manaus revolta população

Na tarde de quinta-feira (12) foi repercutido nas redes sociais, um suposto caso de racismo praticado dentro da área comercial do Amazonas Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

No vídeo, compartilhado pelo perfil do Instagram da Manaus Memes, mostra um homem bastante revoltado com uma mulher que supostamente teria praticado a injúria racial – ambos não identificados. Com os dizeres “Qual o problema? Tá na Suíça? Racista! Tinha que se preto, por quê? Palhaça tá no país errado”, a suposta vítima reage de forma ofendida.

Nos comentários da publicação, um usuário que estava próximo ao local relatou que tudo começou por conta da resposta da mulher após o homem ter esbarrado nela durante a passagem.

“O moço foi passar e sem querer esbarrou nela. Ele se desculpou, mas ela ficou resmungando e soltou um ‘tinha que ser preto’. Ele não ouviu, eu e meus amigos relatamos a ele o que tinha acontecido”, afirmou Paulo Victor em comentário.

O usuário ainda informou que a suposta racista tratou o homem de forma debochada.

“Ela levantou da mesa super debochada, tirando sarro da situação, e é óbvio que o moço não ia ficar quieto sem fazer nada”, completou o internauta.

