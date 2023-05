Super Terminais participa da primeira edição da Navalshore Amazônia

Começou na quarta-feira (24/5), em Manaus, a primeira edição da Navalshore Amazônia. O Super Terminais é patrocinador master da edição regional do evento mais importante da indústria naval em toda a América Latina e o único terminal portuário amazonense a participar da feira. A Navalshore ocorre até sexta-feira (26), das 13h às 20h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. A entrada é gratuita.

A Navalshore Amazônia é um desdobramento da tradicional Navalshore, realizada desde 2004 no Rio de Janeiro e considerada a principal plataforma de negócios da indústria marítima da América Latina. Em Manaus, a feira terá 54 estandes, representando mais de 100 marcas nacionais e internacionais. No estande do Super Terminais, o público terá a oportunidade de fazer um tour virtual pelo terminal portuário, além de conversar com os executivos da companhia.

“A Navalshore é um dos principais pontos de encontro da indústria naval e offshore. É muito bom que um evento desse porte esteja agora na região amazônica, que tem se destacado pelo transporte de produtos brasileiros para o exterior. Internamente, os portos dessa região são de extrema importância para o transporte de produtos eletrônicos comercializados na Zona Franca de Manaus”, afirma Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais.