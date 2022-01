Streamer Casimiro faz PIX de R$ 5 mil para espectador que vende cachorro-quente

“Aceitas pix” nunca foi um bordão tão real para Casimiro Miguel, um dos maiores streamers do Brasil na atualidade e apelidado pelos fãs de “o rei do streaming”. Na noite da última quarta-feira, Cazé, como é chamado, transferiu R$ 5 mil para a conta de um de seus espectadores, ao vivo, durante uma de suas lives.

O comerciante Marcos Adriano dos Santos, que vende cachorro-quente em sua (agora famosa) Barraca do Marcão, estava assistindo à transmissão de Casimiro como sempre faz e comentou no vídeo pedindo para que Casimiro explicasse uma prova do “Big Brother Brasil” porque ele estava trabalhando e não conseguiu acompanhar.

Foi quando Cazé perguntou sobre o trabalho de Marcos, que falou de sua Barraca do Marcão.

“Entre tantos comentários, eu vi um de um cara falando que estava no comércio dele e pedindo para que eu explicasse do que se tratava a prova. Eu entrei no perfil e vi que se chamava ‘Barraca do Marcão’. Eu pedi o Instagram dele e assim que eu entrei lá, vi que era um trabalhador, que o cara tava ‘trampando’, correndo atrás do dele. Eu perguntei até que horas ele ficava aberto e ele disse que até 1h30 da manhã“, contou Casimiro em entrevista ao “G1”.

Movimento na Barraca do Marcão ficou altíssimo depois da divulgação na live.

Quando viu que “Marcão” era um trabalhador, Casimiro decidiu mandar o polpudo pix e convocou seus seguidores de Curitiba a irem até a Barraca do Marcão para comer um hot dog bancado por ele.

“Acabei de executar um Pix pro Marcão de 5k e quem chegar lá e falar que veio pelo Casimiro, vai comer de graça. Só hoje, hein? O que sobrar é do Marcão. Mas tem que ir agora”, disse o streamer, antes de anunciar o endereço da barraca, localizada no bairro Alto, na capital paranaense.

Em cerca de cinco minutos, Marcão contou que os primeiros seguidores já tinham chegado. Logo, a fila de clientes estava grande e o movimento foi tanto que Marcão teve que distribuir vouchers porque o pão acabou antes de atender todo mundo. Nas redes sociais, os fãs de Casimiro compartilharam fotos e imagens curtindo a Barraca do Marcão.

Com a ajuda de Casimiro, Marcos vendeu o equivalente a quase uma semana de trabalho e ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Ele ainda deu parte do dinheiro que recebeu para os dois amigos que sempre o ajudam. Cada um ganhou R$ 500.

“Acabou tudo. Fez muita diferença na venda da semana, não só da noite. Tirei mais ou menos metade do que eu vendo numa semana. Foram 120 lanches e para 30 eu dei vouchers”, contou o comerciante.

