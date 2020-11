STF dá 48 horas para governo explicar suspensão de testes da CoronaVac

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um período de 48 horas para que o governo federal explique a decisão de suspender os testes da CoronaVac, vacina chinesa do laboratório Sinovac Biotech produzida em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo do estado de São Paulo. A informação é da CNN Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu pela suspensão na noite desta segunda-feira (9) por conta da morte de um dos voluntários que fazia parte do grupo da fase 3 de testes do imunizante. O paciente, que tinha 33 anos, cometeu suicídio e, portanto, seu óbito não tem relação com a aplicação de doses.

