Spotify lança plataforma Greenroom com salas de áudio ao vivo

O Spotify anunciou nesta quarta-feira (16), o lançamento do app Spotify Greenroom, plataforma de interação de áudio nos moldes do modelo famoso do Clubhouse — com salas de conversas por áudio ao vivo. A empresa, que havia comprado a Locker Room, especializada em chats de áudio, afirmou que o recurso está disponível globalmente a partir desta quarta-feira (16), nas lojas de aplicativo para Android e iPhone.

O Spotify Greenroom é mais uma das plataformas que buscam entrar na onda de sucesso promovida pelo Clubhouse. Desde o começo do ano, o modelo de salas para conversas de áudio se tornou bastante popular na internet, levando outras redes sociais, como o Twitter, a lançar suas próprias ferramentas com serviços similares.

As salas do Greenroom vão comportar até mil pessoas e os usuários poderão mandar mensagens em texto durante a conversa. Também será possível distribuir uma bonificação chamada “gems”, como se fossem uma classificação do conteúdo, que poderá ser monetizada no futuro, disse a empresa em entrevista ao site TechCrunch.

O login também será integrado com o Spotify e será feito a partir da conta do usuário no app de música. As conversas também têm controle de moderação e administração dos criadores da sala, que podem dar vez para os usuários falarem a qualquer momento.

Em março, o Spotify comprou a empresa Locker Room, especializada em salas de áudio — mais focada para o público esportivo — de olho na adição da ferramenta. Para quem já tinha a plataforma baixada no celular, vai ser possível encontrar uma atualização para mudar o layout, logomarca e o nome do app, agora dominado pelo Spotify.

Para utilizar o Spotify Greenroom é necessário baixar o app da plataforma e fazer o login com a mesma conta existente no Spotify.

FONTE: ESTADÃO CONTEÙDO

