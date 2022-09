SouManaus gera 1,3 tonelada de material reciclável

MANAUS — O #SouManaus Passo a Paço 2022, da Prefeitura de Manaus, maior festival de artes integradas da região Norte do país, fomentou a economia da capital amazonense, durante os quatro dias de evento no centro histórico da cidade, com as feiras de gastronomia, artesanato, comércio informal e também com a movimentação do setor de reciclagem. Do total de 36,6 toneladas de resíduos recolhidos pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) no evento, 1,3 tonelada foi reciclável, beneficiando diversos catadores como fonte de renda. Oito veículos coletores foram disponibilizados para a coleta.

De acordo com o titular da Semulsp, Altervi Moreira, para essa ação sustentável da prefeitura, foram convidadas cooperativas de catadores para a operação, como a Aliança e Recicla Manaus, beneficiadas com a venda do material.

Somente nos quatro dias, segundo a Semulsp, foi recolhida mais de 1,3 tonelada de resíduos recicláveis. Dentre eles, 525 quilos foram de latinha de alumínio, 600 quilos de garrafas PET e 148 quilos de material plástico.

Para o catador da associação Aliança, Gregório Filho, 49 anos, o material recolhido no #SouManaus Passo a Paço 2022 foi muito benéfico para as oito famílias que dependem dos recicláveis para sobreviver.

“Foram dois anos sem o evento, então dois anos sem recolher o material reciclável. Todas as latinhas catadas no festival nós já vendemos. Então, só temos que agradecer a Prefeitura de Manaus pela parceria”, ressaltou Filho.

Apoio

Altervi Moreira afirmou que o fortalecimento dos catadores também é uma prioridade do governo municipal, em concordância com a Lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Para isso, foram viabilizados sete galpões para uso dessa categoria, o que aumentou a quantidade de resíduos recuperados para fins de reciclagem.

“A Semulsp também mantém 36 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados em diversos supermercados em Manaus. Os espaços servem para receber recicláveis resíduos separados pela população”, destacou Moreira.

No primeiro semestre deste ano, uma média de 566 toneladas de materiais recicláveis foram recolhidas nos PEVs mantidos pela Prefeitura de Manaus em parceria com grupos de catadores. A prefeitura apenas dá todo apoio logístico e de infraestrutura aos catadores.