‘Sou jovem, não frouxo’, diz Amom Mandel para Prefeito de Manaus

Na tarde desta segunda-feira (25), o vereador mais novo da cidade de Manaus, Amom Mandel, usou suas redes sociais para comunicar sobre uma Ação Integrada que estão planejando contra ele próprio e sua família.

No vídeo, o vereador também manda um recado para o prefeito de Manaus. “Eu gostaria de dizer ao senhor prefeito David Almeida que nada me intimida, isso só me fortalece. Eu sou jovem, mas não sou frouxo. Segue o jogo”, desabafou.

Vale lembrar que o jovem vereador tem ganhado destaque com iniciativas de fiscalizações que refletem, diretamente, à gestão de David Almeida.

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

