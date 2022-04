SOS Vida ganha reforço com novas viaturas

O serviço SOS Vida ganhou um importante reforço da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira, 11/4, quando sua frota de veículos foi expandida. As 16 vans que transportam pessoas em tratamento de saúde sem condições de arcar com os custos, foram substituídas por veículos novos e mais quatro unidades foram integradas ao serviço, ampliando sua capacidade de atendimento.

O SOS Vida, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem o objetivo de transportar usuários com dificuldades de locomoção e pessoas em situação de vulnerabilidade social, que precisam de apoio para fazer hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, consultas médicas e exames laboratoriais, de imagem e outros procedimentos.

A diretora do Serviço de Transporte Sanitário da Semsa, Cristina Teixeira, enfatiza que o SOS Vida tem um papel muito importante na rede de saúde, porque possibilita que usuários com dificuldade de se locomover (como é o caso dos acamados), tenham acesso aos serviços de saúde, reforçando o princípio de equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A expansão e renovação da frota vai permitir que o serviço ofereça mais segurança e comodidade para as pessoas que necessitam desse transporte. Nós também estaremos oferecendo acesso a novos usuários que necessitam realizar hemodiálise e outros procedimentos, mas não têm condições de arcar com os custos dos serviços, três vezes por semana”, destaca Cristina, informando que o SOS Vida realiza mais de 16 mil remoções ao mês.

O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 21h. O usuário pode ser encaminhado por um órgão competente (clínicas de hemodiálise e unidades de saúde) ou entrar em contato pelos números de telefone 0800-0920192 ou 3637-7777, para ter acesso ao serviço, que é prestado conforme a disponibilidade de vagas.

FONTE: Semcom