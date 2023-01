Sorteio de vagas das creches municipais de Manaus são suspensas, informa Semed

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que, por determinação da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), o sorteio das vagas das creches municipais foi suspenso e não será realizado nesta quinta-feira,(26).

Nova reunião demandada pela DPE-AM será realizada ainda nesta quinta, às 15h, na sede da Semed, com a participação de representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM), Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus (CMM), da Semed e DPE-AM, para tratar sobre o assunto.