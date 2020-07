Sorteio de um carro na live de Xand Avião e Safadão vira dor de cabeça na web

A live de Wesley Safadão e Xand Avião durou 10 horas na noite de sábado (11). Transmitida diretamente do Beach Park, em Fortaleza, a apresentação ‘Tamo Junto’ foi um sucesso na parte musical, mas teve um problema que deu muita dor de cabeça para muitos seguidores por conta de um sorteio de um automóvel Toyota Hilux no valor de R$ 135 mil. Cada título comprado para participar da promoção custava R$ 20 e quando o internauta recebia a confirmação da compra a quantia descontada no cartão era muito maior.

Em questão de minutos, surgiram as primeiras reclamações sobre o erro na fatura e a empresa Show da Sorte começou a responder e esclarecer sobre a cobrança indevida. Com o tempo, o volume de críticas cresceu bastante e os comentários da publicação foram desativados deixando os internautas revoltados.

A coluna procurou o Show da Sorte, que confirmou o erro no sistema de comercialização das cotas e que nenhum cliente será lesado e, todo débito indevido será ressarcido no prazo de 72 horas.