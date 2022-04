Sorteio da Copa do Mundo ocorre nesta sexta-feira

O sorteio da Copa do Mundo será realizado nesta sexta-feira (1º), a partir das 13h (horário de Brasília) no Centro de Exposições de Doha, Catar. A Copa tradicionalmente acontece entre junho e julho mas esta será a primeira vez que o mundial acontecerá no fim do ano.

Faltando ainda algumas vagas a serem decididas, apenas 29 dos 32 participantes são conhecidos. Restam três vagas a serem preenchidas .

País de maior sucesso na história da Copa do Mundo, o Brasil tem cinco títulos e jogou para se classificar como vencedor do grupo da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Já a atual campeã europeia, Itália, foi eliminada pela Macedônia do Norte. É a segunda vez consecutiva que o país fica de fora da Copa do Mundo.

As 32 seleções serão divididas em quatro grupos de oito, tendo o Catar como cabeça de chave do Grupo A como anfitrião.

As informações são do D24am.