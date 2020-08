Sondado, Popó diz que aceita ser o adversário de Oscar De La Hoya

Acelino Popó Freitas recebeu convite por intermédio da Banner Promotions, empresa de Arthur Pellulo, que cuidou de sua carreira internacional, para ser o adversário de Oscar De La Hoya em um combate previsto para o início de 2021. Seria uma luta profissional e não uma exibição.

O tetracampeão mundial afirmou que aceita a proposta. De La Hoya está escolhendo o rival, que vai ter de lutar entre os pesos dos médios-ligeiros e médios. Em 2012, Popo lutou como médio-ligeiro diante de Michael Oliveira, no Uruguai, e venceu por nocaute no nono assalto. Três anos depois derrubou o argentino Mateon Damián Veron no terceiro assalto também nesta categoria. Já em 2017, em seu último desafio, quando venceu o mexicano Gabriel Martinez, por pontos, lutou como peso médio.

Popó completa 45 anos em 21 de setembro. Seu cartel é de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. Campeão olímpico em Barcelona/1992, De La Hoya, de 47 anos, é apontado como um dos melhores da história e é dono de um cartel de 39 vitórias (30 nocautes) e seis derrotas. Somou cinturões em seis categorias de peso.

O interessante é que Popó criticou muito quando Mike Tyson anunciou seu retorno para a luta com Roy Jones Jr. “Ele é um vovô para o boxe”, disse brasileiro, nove anos mais novo que o norte-americano.

FONTE: Estadão Conteúdo

