Soldado russo é acolhido por ucranianos após se render; assista

Um vídeo que viralizou nas redes sociais tem chamado atenção a respeito da idade e do estado emocional dos soldados que lutam na guerra entre Rússia e Ucrânia. Na quarta-feira, 2, um soldado russo que se entregou foi acolhido e alimentado por ucranianos no Leste Europeu.

“São jovens, não é culpa deles. Eles não sabem por que estão aqui”, diz uma voz masculina no vídeo.

As imagens mostram ainda que o soldado chora ao falar em um celular enquanto toma chá e se alimenta com comidas fornecidas pelos moradores da Ucrânia.

Segundo o Daily Mail, a conversa foi com a mãe do jovem combatente. Na gravação, uma das ucranianas se manifesta na ligação. “Natasha, fica com Deus. Vamos ligar mais tarde. Ele [o soldado russo] está bem e saudável”.

Young Russian soldier surrenders and comes to grip with reality #UkraineRussiaCrisis #Ukriane pic.twitter.com/3qj0mukEH5 — Ukrainian updates (@William77619887) March 2, 2022

​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ Terra