Soldado é morto com um tiro na Base Aérea de Manaus

Na manhã desta sexta-feira (04), um soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) identificado como Gustavo Henrique de Souza Gomes, 20, morreu com um tiro na boca dentro do Destacamento de Apoio à Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Segundo o delegado Genilson Arruda, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o fato teria ocorrido por volta das 8h30 durante a troca de turno quando a vítima entregava seu armamento para outro colega de farda, cujo nome não foi divulgado, ocorrendo o disparo em seguida.

Gustavo ainda foi socorrido com vida até o Hospital da Aeronáutica de Manaus, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo tempo depois.

A FAB emitiu uma nota informando que o militar foi atingido por disparo de arma de fogo durante o serviço de sentinela, bem como está prestando apoio à família enlutada e que foi aberta investigação para apurar as circunstância da morte.

