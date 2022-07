Sogra teria encomendado morte de venezuelana em Manaus

Tereza de Jesus Hernandez Beomon, 37, foi presa acusada de ser a mandante do assassinato da nora, Yeimy Yenileth Vargas Rodrigues, 27, por não aceitar o relacionamento dela com o filho. Yeimy era venezuelana e foi morta com cerca de 11 facadas no dia 5 de julho deste ano, na kitnet onde morava, na rua Asa Branca, bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus.

No dia 12 de julho deste ano, o também venezuelano Andres Eduardo Munoz Pinto, 31, foi preso em Boa Vista, Roraima, acusado do homicídio de Yeimy.

Durante o depoimento, Andres confessou que foi contratado por Tereza para cometer o crime e recebeu a quantia de R$ 300, que usou para fugir para Boa Vista.

Tereza alega que a acusação não tem fundamentos e que vivia em harmonia com a vítima, mesmo não aceitando o relacionamento dela com o filho. Ela teve a prisão temporária decretada e ficará à disposição da Justiça.

Segundo a delegada Deborah Barreiros, a acusada tem um filho de 16 anos que vivia em situação matrimonial com a vítima há um ano.

“Essa senhora achava que o rapaz era bastante jovem, não aceitava esse relacionamento. Então, elas viviam brigando, não podiam se encontrar e todas as testemunhas nos contam que elas sempre iam, inclusive, as vias de fato”, disse a delegada.