Site para checar auxílio sai do ar no primeiro dia de funcionamento

O portal da Dataprev para consulta sobre a situação do auxílio emergencial saiu do ar por algumas horas nesta quarta-feira (6), um dia após ser lançado pela instituição em conjunto com o Ministério da Cidadania.

Quem acessava a plataforma na tarde desta quarta-feira encontrava a seguinte mensagem: “Caro usuário: o sistema encontra-se em manutenção. Previsão de retorno às 2h da madrugada desta quinta-feira, dia 7 de maio. Pedimos desculpas pelo transtorno.”

O portal voltou ao ar por volta das 20h30, antes portanto da previsão de retorno.

Outro lado

Consultada sobre o ocorrido, a Dataprev enviou a seguinte resposta:

“O portal de consultas ao Auxílio Emergencial foi retirado do ar pela Dataprev para manutenção e estará disponível até às 2h da manhã desta quinta-feira (7). A medida foi necessária para atualizar informações da base de dados do site, após identificação de inconsistências em menos de 0,1% de todos os cadastros processados. Reforçamos nosso compromisso de prestar informação com transparência a todos os cidadãos que solicitaram o benefício.”

Site da Caixa está funcionando

A página da Caixa Auxílio Emergencial está funcionando e também permite conferir a situação do pedido. https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio.

Reportagem: Sophia Camargo/R7

