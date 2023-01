Site do PT sofre ataque hacker durante a madrugada de domingo

O site do Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu um ataque de hackers na madrugada deste domingo (29). Até o momento da publicação desta reportagem, ainda não haviam sido identificados os responsáveis pelo ataque.

Os hackers publicaram uma foto de um ex-ator de filmes pornográficos na página inicial do site do partido. Abaixo da imagem do ator, havia uma mensagem com acusações contra a legenda e ofensas dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O site foi recuperado por volta das 8 horas. Em nota, o PT afirma que o site não foi invadido. “Não houve apropriação, ou perda, de nenhuma informação. O site está operando normalmente, com acesso a todo o seu conteúdo”, afirma o partido.

Ainda de acordo com a legenda, “a ação desta madrugada mantém a sucessão de sistemáticos ataques sofridos durante a campanha eleitoral, em especial”.

Perfil do cantor Luan Santana em rede social sofreu ataque parecido

Na madrugada de sexta-feira (27), o perfil do cantor Luan Santana no Twitter sofreu um ataque parecido. Fotos do ex-ator pornô Kid Bengala foram publicadas junto com uma mensagem de boa noite. Depois, o próprio hacker explicou que a conta tinha sido violada, mas disse que não havia mudado nenhuma senha e logo o sertanejo já estaria de volta à rede social.

Após ter recuperado o perfil, a equipe de Luan Santana emitiu um comunicado sobre o assunto. “Na madrugada do dia 27/01, o cantor Luan Santana teve sua conta no Twitter invadida. Os hackers realizaram postagens indevidas e bloquearam o acesso do cantor e equipe”, diz a nota.

“A conta foi recuperada por volta de 13h, através do suporte do Twitter. Um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia de Crimes Virtuais do estado de São Paulo”, conclui.