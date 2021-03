Sistema ‘Imuniza Manaus’ abre cadastro para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades

Pessoas de 18 a 59 anos, com comorbidades, podem, a partir desta quinta-feira (25), acessar o sistema Imuniza Manaus e realizar o cadastro prévio para a vacinação contra a Covid-19. Embora o município ainda não tenha recebido as doses necessárias para este grupo, o prefeito David Almeida determinou que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) antecipasse o planejamento da imunização deste segmento.

“Estamos usando a tecnologia para realizar uma campanha segura e bem orientada, que garanta o atendimento da nossa gente com eficiência, transparência e com a maior celeridade possível”, afirma o prefeito, destacando que Manaus tem apresentado os melhores resultados de vacinação no país, mantendo a liderança na quantidade de grupos populacionais atendidos e no número proporcional de pessoas alcançadas. “Ultrapassamos a marca de 10% da população vacinada com a primeira dose e fomos os primeiros a contemplar os idosos de 60 anos. Agora, nos antecipamos, ajustando o planejamento operacional para a próxima etapa prevista pelo Ministério da Saúde, voltada para pessoas com doenças que podem ser agravadas pela Covid”, disse David Almeida.

O cadastramento prévio, segundo a secretária municipal de saúde interina, Aline Rosa Martins, irá facilitar o processo de vacinação, quando a próxima etapa da campanha for aberta. “O sistema vai permitir que a secretaria contabilize a quantidade de pessoas, por tipos de comorbidade, e que faça o agendamento para os postos de vacinação de acordo com as doses disponíveis e com as prioridades de atendimento”. Aline destaca que o cadastro já vinha sendo utilizado para os idosos e que o sistema ganhou uma nova janela para o registro do novo grupo.

Para fazer o cadastro, o usuário deve acessar o Imuniza Manaus, pelo link (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), escolher o botão “Comorbidades” e preencher as informações solicitadas. Além dos dados pessoais (nome, data de nascimento, endereço e telefone), a pessoa deverá marcar as comorbidades que possui, dentre as 22 opções apresentadas pelo sistema. A lista de comorbidades segue o padrão definido pelo Ministério da Saúde. Pessoas que estejam na faixa etária de 18 a 59 anos e que não tenham comorbidades podem realizar o cadastro no Imuniza como antecipação do registro para fases posteriores da campanha.

Comorbidades

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que, para atender o público com comorbidades, inicialmente a Semsa vai utilizar prioridades definidas em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRF-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), a partir de critérios epidemiológicos.

Os três órgãos analisaram as estatísticas cruzadas de internação e óbitos de pacientes com Covid-19 na capital, e identificaram que as cardiopatias, o diabetes e a obesidade mórbida (IMC >40) deverão ser as condições prioritárias na próxima etapa de vacinação. Pacientes com essas doenças tiveram índices de letalidade mais altos que os demais portadores de comorbidades infectados pelo novo coronavírus.

A definição de prioridades por critérios epidemiológicos é necessária, de acordo com o subsecretário, pela indisponibilidade de vacinas para o atendimento de 100% do grupo com uma única remessa. A estimativa é de que existam aproximadamente 500 mil pessoas com comorbidades em Manaus. “Vamos fechar a estratégia de atendimento gradativo, utilizando, além das prioridades, outros critérios como a faixa etária e o atendimento escalonado em ordem decrescente, a ser detalhado pela Divisão de Imunização, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da FVS e, quando necessário, as resoluções da CIB (Comissão Intergestores Bipartite)”, frisa Djalma.

Laudo médico ou outros documentos comprobatórios serão necessários para garantir o direito à vacina. As doenças elencadas pelo Ministério da Saúde para nortear a vacinação na nova etapa da campanha são:

Anemia falciforme

Arritmias Cardíacas

Cardiopatia hipertensiva

Cardiopatias Congênitas no adulto

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Diabetes Mellitus

Doença Cerebrovascular

Doenças Cardiovasculares

Doença Renal Crônica

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas

Hipertensão Arterial estágio 3

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão Arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade

Insuficiência Cardíaca (IC)

Imunossuprimidos

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade Mórbida

Pneumopatias crônicas graves

Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos Implantados

Síndromes Coronarianas

Síndrome de Down

Valvopatias

*Com informações da assessoria

