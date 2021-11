Sistema de Esgotamento Sanitário da Ponta Negra é vistoriado

Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), da concessionária Águas de Manaus e da Unidade Gestora de Projetos Municipais e Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, da Prefeitura de Manaus, realizaram, na manhã desta sexta-feira, 19/11, uma vistoria no Sistema de Esgotamento Sanitário do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

A iniciativa se deu a partir de uma solicitação da Ageman, diante da retomada do processo de repasse do sistema, que a Prefeitura de Manaus vai realizar junto à empresa Águas de Manaus, a qual deverá assumir o funcionamento e a manutenção de toda a estrutura que compõe o sistema de esgotamento do complexo, conforme determinação do prefeito David Almeida.

“A Ageman vai acompanhar todo esse processo, pois já havia algo iniciado e que agora foi retomado pelo prefeito David. Estamos fazendo a juntada de todos os procedimentos realizados por todos os demais órgãos envolvidos, principalmente referente à questão ambiental, para que, de forma célere, cada um, dentro da sua atribuição, possa somar esforços, para concluir o repasse, de forma que a empresa Águas de Manaus assuma a responsabilidade, conforme prevê o contrato de concessão”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

O gerente da área de grandes clientes e engenheiro Ary Júnior, da empresa Águas de Manaus, explicou que a vistoria também serviu para que os demais técnicos fizessem o reconhecimento do sistema e o entendimento do funcionamento das bombas e demais equipamentos instalados, visto que a estrutura ainda está sob os cuidados da Prefeitura de Manaus.

“Estamos em uma força conjunta, para alinhar o termo de compromisso de recebimento do sistema, para que possamos assumir a estrutura”, disse Ary.

No início da semana, um termo de intenções começou a ser construído pelo poder concedente e a concessionária Águas de Manaus, para promover melhorias no sistema de esgotamento da praia da Ponta Negra. Atualmente, o sistema é composto por cinco Estações Elevatórias de Esgoto e três Estações de Tratamento de Esgoto.

O presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, lembrou que com o tempo é necessário fazer revisões e ajustes no sistema e a reunião é o início de uma tratativa, para celebrar os termos, tendo como objetivo a modernização e adequação do sistema de coleta e tratamento às novas demandas do complexo.

“O parque tem uma dinâmica e, com o passar da pandemia da Covid-19, terá uma frequência maior de público e usuários, precisando se adiantar nas demandas operacionais”, comentou.

