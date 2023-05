Sinteam buscará justiça e compensação duplicada por faltas descontadas pelo Estado

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) anunciou que vai acionar a Justiça para exigir que o Governo do Estado indenize os profissionais da educação que participaram da greve em busca de reajuste salarial, conforme previsto na legislação. O sindicato denunciou que milhares de trabalhadores foram surpreendidos com descontos de até R$ 2 mil em seus contracheques como punição pela adesão ao movimento.

A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, criticou a postura do governador, classificando-a como autoritária, e ressaltou que o diálogo teria sido uma alternativa mais adequada. De acordo com o sindicato, mais de 2 mil contracheques com os descontos foram enviados por e-mail. A entidade planeja intervir no processo em andamento para exigir que o governo restitua em dobro os valores indevidamente descontados.

Além disso, Ana Cristina Rodrigues destacou que os principais prejudicados são os alunos, pois com as faltas lançadas, os trabalhadores não são obrigados a compensar os dias de greve. O Sinteam está analisando outras medidas jurídicas para reaver o valor descontado de forma injusta dos trabalhadores. A situação reflete a tensão e o impasse entre o governo e os profissionais da educação, enquanto se busca uma solução para a demanda salarial da categoria.