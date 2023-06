Sinetram emite cartão PassaFácil gratuitamente em ação itinerante

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) estará realizando mais uma edição do ‘PassaFácil Aqui’, ação itinerante para emissão gratuita do cartão PassaFácil aos usuários do transporte coletivo em Manaus. A atividade acontecerá nos dias 14 e 15 de junho no estacionamento da Uninorte – Unidade Djalma Batista, bairro Chapada, das 07h às 17h30.

A iniciativa, que está em sua segunda edição, visa facilitar o acesso dos cidadãos ao sistema de transporte público, eliminando a necessidade de utilizar dinheiro em espécie e permitindo a utilização de ônibus em Manaus de forma mais ágil e segura, além da praticidade da recarga on-line.

Durante esta edição do ‘PassaFácil Aqui’ será possível emitir cartões nas modalidades Estudantil e Comum, primeira e demais vias. Para emissão do cartão é preciso apresentar o RG e CPF. Além disso, a modalidade Estudantil exige que o aluno esteja com cadastro do benefício aprovado no site estudantes.manaus.am.gov.br.

As ações de serviços itinerantes realizadas no ônibus ‘Vem com o Sinetram’, adaptado para essa finalidade, acontecerão durante todo o ano em lugares estratégicos da cidade programados pelo setor de planejamento do sindicato.