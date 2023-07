Sine Manaus disponibiliza 122 vagas de emprego nesta segunda (3/7)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 122 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 3/7, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 12

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; limpar banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – atender clientes, registrar produtos e finalizar compras; auxiliar nas demais atividades inerentes à função.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – ajudar na organização e manuseio de produtos do depósito.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 28

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organização de produtos em gôndolas e expositores nas lojas dos clientes da empresa; produção e criatividade de merchandising; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio será um diferencial.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento alimentício, residir na zona Oeste de Manaus; ter disponibilidade de horário;

Atividades – preparar máquinas, equipamentos e materiais; operar forno na fabricação de produtos de massas.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento alimentício, residir na zona Oeste de Manaus; ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar organização e armazenamento de caixas, embalagens, produtos e matéria prima; separar mercadorias e ajudar na realização de balanços dos produtos em estoque.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Delivery

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente; residir na zona Oeste de Manaus; ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente por telefone e presencialmente; recepcionar, apresentar produtos, realizar estocagem, organização de prateleiras e do local.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar durante a semana, finais de semanas e feriados;

Atividades – auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados, massas, fabricação de pães e bolos; controlar a qualidade dos alimentos.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar durante a semana, finais de semanas e feriados;

Atividades – dar tratamento necessário à massa, fermentando, misturando e amassando seus ingredientes, empregando processo manual ou mecânico, a fim de preparar para cozimento.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar durante a semana, finais de semanas e feriados;

Atividades – atender clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e realizar vendas internas; conferir, armazenar, vender, cobrar e organizar mercadorias.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar durante a semana, finais de semanas e feriados;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, como desossa, preparação e conservação para utilização; realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com instruções recebidas da cozinha.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Lojas e Supermercado

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – gestão de pessoas, gestão de indicadores/metas; prospecção de convênios com empresas e realização de eventos em empresas parceiras.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos Humanos ou Treinamento

Escolaridade – ensino superior completo em gestão de recursos humanos, administração ou psicologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada e experiência no segmento de comércio (Cosméticos);

Atividades – ministrar e assegurar a realização de treinamentos para as equipes de vendas; cumprir a grade de treinamentos desenvolvida pela franqueadora (grades e prazos); realizar a gestão do aprendizado das equipes de vendas por meio da UBB; assegurar que o modelo de treinamento do grupo seja praticado pela equipe de lojas; incentivar ações de reconhecimento das melhores performances (nota de UB, % da conclusão das trilhas, GerbPhone e Maratona do Conhecimento) em cada canal (lojas e venda direta); observar a atuação das equipes para assegurar a aplicação do conteúdo dos treinamentos; participar de treinamentos presenciais ou via extranet, quando orientado pela administração do grupo; participar de reuniões do grupo quando necessário; acessar e acompanhar os canais de comunicação da franqueadora (manual de operações, portais, extranet, revistas e guias); manter o cadastro das equipes atualizado na Extranet; responsável pela energização das datas sazonais e organização do troca de ideias; desejável experiência como instrutor de treinamento.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com venda de planos de telefonia ou planos de saúde por telefone;

Atividades – realizar ligações diárias para promover a venda de planos corporativos.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com costura (conhecimentos básicos para identificar quebra de ponto e troca de linhas);

Atividades – fabricação de produtos no setor de costura, mais especificamente na produção de fitas de tecido refletivo; cortar, montar ou embalar produtos, como película refletiva; realizar demais atividades que lhe forem designadas.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar rotinas de vendas, definir escalas e horários, organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias, com objetivo de cumprir as regras estabelecidas pela empresa; identificar a necessidade de programas de treinamento e participar no planejamento de estratégias de promoção e propaganda.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, aumentando os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 14

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para início imediato e experiência;

Atividades – desenvolver projetos de móveis, analisar medidas, definir matéria-prima e elaborar preço de venda do produto.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina de extrusão balão; ter disponibilidade de horário; residir nas redondezas do Distrito Industrial I;

Atividades – realizar interfaces de turnos de trabalho; programar atividades de produção e monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; controlar parâmetros do processo produtivo, operar suas etapas e movimentar materiais e insumos; transformar polímeros em produtos intermediários ou finais e realizar manutenção de primeiro nível; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar nas atividades de fabricação, industrialização, manipulação, desenvolvimento e pesquisa de plásticos, materiais correlatos e artefatos derivados.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar montagem de equipamentos, de acordo com modelo, especificações, instruções e peças do conjunto a ser produzido, entre outras atividades.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 68

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza diária nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover pó dos móveis, fazer varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior completo em língua inglesa;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental l e ll;

Atividades – ensinar os princípios da língua inglesa, usando diferentes métodos para produzir cursos de sucesso.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza e manutenção de áreas internas e externas.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedagoga

Escolaridade – ensino superior completo em pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na Educação Infantil, Ensino Fundamental l e ll;

Atividades – assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos na educação infantil; elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e demais peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira; substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e para viagens; ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “A” ou “B” dentro do prazo de validade; candidatos não podem ter qualquer tipo de alergia à produtos químicos;

Atividades – responsável pela execução de serviços como desinsetização (dedetização), desratização, descupinização, manejo de pombos e morcegos e limpeza de caixa d’água.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover pó dos móveis, fazer varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover lixo das lixeiras, higienizar banheiros e repor materiais.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Industrial

Escolaridade – ensino técnico/tecnólogo completo em segurança do trabalho, engenharia elétrica ou mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e ministrar treinamentos; elaborar materiais e atividades teóricas e práticas, conforme projeto estabelecido para capacitar e desenvolver pessoas.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no corte de peças de MDF; efetuar aplicação de cola nas peças cortadas; fazer refilamento e embalar as peças para entrega; auxiliar na montagem dos móveis no cliente; zelar pelos equipamentos, ferramentas e local de trabalho, mantendo tudo limpo e organizado.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o jardineiro em todas as funções, como plantar e conservar árvores, jardins, flores, arbustos e demais plantas, preparando terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas, adubando e realizando demais cuidados necessários, auxiliando a podar, roçar, capinar, limpar e enxertar.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Cumin

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar de garçom; auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e demais estabelecimentos; carregador de utensílios de cozinha.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Bar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar nos bastidores para apoiar os bartenders e garçons durante os seus turnos; ajudar nos procedimentos de abertura e fechamento do bar.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas diversas atividades do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por fazer a gestão do estoque, receber mercadorias e saber onde está cada tipo de produto; organizar e separar os produtos por categorias.

Disponível até 03/07/2023 ou encerramento da vaga.