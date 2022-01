Sine Manaus da galeria Espírito Santo volta a funcionar nesta terça-feira (1º/2)

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que o atendimento no posto do Sine Manaus da galeria Espírito Santo voltará a funcionar normalmente a partir desta terça-feira, 1º/2.

No entanto, para ter acesso ao serviço presencial, o cidadão deve realizar agendamento a partir do link: https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento.

“O serviço oferecido no local é para realização de cadastro, seguro-desemprego e orientação sobre a carteira digital. Além disso, é importante frisar que em todos os postos está sendo exigida a carteira de vacinação”, explicou o diretor do Sine, Leandro Neves.

O serviço havia sido suspenso por 15 dias devido à instituição do Decreto nº 5.228/2022, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 14 de janeiro de 2022.

O posto está situado na galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, esquina com a rua Joaquim Sarmento, Centro, e funciona das 8h às 14h.

