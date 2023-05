Síndrome Gripal: Nota Técnica reforça orientações a profissionais de Saúde e vacinação contra influenza

Uma Nota Técnica Conjunta, entre a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), destaca orientações técnicas a profissionais de Saúde para o manejo clínico de síndromes gripais e alerta para a importância da vacinação contra a gripe (influenza). O documento foi divulgado, na sexta-feira (26/05), e está disponível em: bit.ly/3MYhgEB.

Entre as orientações da nota está a indicação de uso do fosfato de oseltamivir, também conhecido como tamiflu. O medicamento deve ser utilizado no tratamento imediato para pacientes de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), aqueles indivíduos hospitalizados com febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresenta, entre outros sintomas, falta de ar.

O tratamento também é indicado para casos de Síndrome Gripal que tenha fatores de risco para complicações. O chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP, o enfermeiro Alexsandro Melo, destaca que toda a rede de saúde, tanto privada quanto pública, está abastecida com o medicamento antiviral.

“Todos os municípios do Estado do Amazonas possuem tamiflu em estoque. A nota contempla todas as orientações para reforçar o manejo clínico dos pacientes, principalmente infantis, dentro das unidades de saúde. Estamos no último trimestre do período sazonal para vírus respiratórios, que segue até junho, mas precisamos continuar nos mantendo vigilantes”, destaca o enfermeiro.

Prevenção

A vacinação contra influenza é a principal medida de prevenção contra a gripe e está disponível para a população do Amazonas com idade de 6 meses ou mais. O imunizante pode ser administrado simultaneamente a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Além da vacinação, também são medidas preventivas contra a Síndrome Gripal e SRAG: manter as mãos higienizadas, evitar contato com pessoas que apresentem infecções respiratórias e usar máscara de proteção respiratória ao apresentar sintomas gripais.