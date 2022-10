Sindicato dos Jornalistas certifica portais com ‘Selo de Jornalismo Profissional’

O Sindicato de Jornalistas Profissionais no Amazonas (SJP/AM) realizará a entrega da Certificação do Selo de Jornalismo Profissional a 11 portais de notícias pela qualidade na produção de notícias e o compromisso à ética profissional. A cerimônia acontecerá no dia 17 de novembro (quinta), às 19h, no auditório da Unidade 3, do Centro Universitário Fametro, localizado na avenida Constantino Nery, 1.937, bairro Chapada.

O Selo de Jornalismo, de acordo com o projeto lançado pelo SJP/AM no dia 07 de abril passado, é uma ferramenta de combate à fake news e à desinformação, auxiliando as empresas credenciadas e jornalistas profissionais na produção de notícias, em bases éticas, com qualidade nos conteúdos e voltadas ao interesse público.

O jornalista Wilson Reis, presidente do SJP/AM, destacou a importância do Selo de Jornalismo Profissional ao exercício profissional e o reconhecimento aos portais que o receberão pelo compromisso que assumem com a ética e a qualidade dos conteúdos jornalísticos. “A prática jornalística exige de cada profissional o compromisso com a verdade no relato dos fatos, com a ética na relação profissional e a democracia para existência de uma imprensa livre. Portanto, o selo reconhece o trabalho ético e de qualidade destes veículos de comunicação no Amazonas e busca agregar novas empresas e profissionais. Não há jornalismo sem compromisso social e qualidade nos conteúdos produzidos por profissionais e veículos de comunicação. Ao receber o selo, portais e jornalistas estão assumindo este compromisso com o Sindicato e a sociedade”, declarou Reis.

Inscrições seguem abertas

De acordo com o SJP/AM o projeto do Selo segue com as inscrições abertas às novas adesões. Os proprietários de veículos de comunicação como portais, sites e blogs de notícias podem acessar o edital por meio do link AQUI.

No ato das inscrições os interessados devem preencher os requisitos previstos pelo edital e entregar os documentos exigidos na sede da entidade sindical, localizada na Praça Santos Dumont, 15 – Centro. Fone: (92) 3234-9977.

Confira a lista dos 11 veículos jornalísticos certificados pela Comissão que receberão o Selo de Jornalismo Profissional:

1. Agência Cenarium; 2. Amazonas1; 3.Central de Notícias da Amazônia – CNA7; 4. Central do Poder; 5. Dia a Dia Notícia; 6. Portal De Amazônia; 7. Portal do Amazonas; 8. Portal Imediato Online; 9. Portal M2 News; 10. Portal Obidense; 11. Portal Real Time1.

Assessoria