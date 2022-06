Sindicato dos Jornalistas AM desenvolve atividades com apoio da Ufam e Prefeitura em Parintins

PARINTINS — Com a finalidade de ampliar o número de adesões ao projeto do Selo de Jornalismo Profissional e fortalecer o vínculo com profissionais, professores e estudantes, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas – SJP/AM desenvolverá atividades, nos dias 8 a 9 de junho, às 18h, no auditório da Universidade Federal do Amazonas – Ufam, no município de Parintins.

Após o lançamento do projeto do Selo de Jornalismo Profissional, realizado no último dia 07 de abril, em Manaus, o SJP/AM planejou a ida de representantes da entidade à Parintins, município distante 369 Km em linha reta da capital do Estado.

“Além de apresentar o projeto para jornalistas e estudantes, mostrando sua evolução na fase de credenciamento das empresas e profissionais, realizaremos orientação sobre o Registro Profissional e a Sindicalização dos novos profissionais de jornalismo que atuam em Parintins e municípios próximos, na região do Baixo Amazonas, como Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã e Urucará”, afirma o presidente do SJP/AM, Wilson Reis.

O evento conta com o apoio da coordenação do curso de Jornalismo do campus da Ufam/ Parintins. O coordenador e professor Marcelo Rodrigo ressalta a importância da apresentação do Selo, que objetiva, entre outras ações, o combate a produção de fake news e a desinformação no jornalismo.

“É de extrema importância conscientizar nossos alunos desde a graduação para que percebam a necessidade e o cuidado redobrado na apuração dos fatos, na apresentação de dados, no tratamento da informação quanto ao critério de veracidade, de apuração e seriedade”, avalia Marcelo.

Parceria Institucional

Para a direção do SJP/AM, a realização das atividades da entidade sindical às vésperas do maior festival dos bumbás Garantido e Caprichoso no país, neste mês de junho, revela o compromisso de profissionais, estudantes, professores e da Prefeitura de Parintins com os jornalistas e o jornalismo.

O secretário municipal de Comunicação, Gil Gonçalves, considera importante o lançamento do projeto Selo de Jornalismo Profissional no combate à fake news e o estímulo à qualidade dos conteúdos jornalísticos . “Às vezes, a pressa pela divulgação da informação pode ocasionar uma matéria sem a checagem devida, propiciando o surgimento das fake news. Penso que o Selo de Jornalismo significa o reconhecimento pela qualidade da notícia em respeito à sociedade”, concluiu Gonçalves.

