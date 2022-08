Simone Mendes muda visual após anunciar carreira solo e data de retorno aos palcos

Simone Mendes agora está de visual novo. A cantora, que encerrou a parceria musical com a irmã na semana passada, aderiu mais uma vez ao ombre hair e deixou as pontas do cabelo mais claras.

“Novo visual pelas mãos do meu maravilhoso Hair Stylist, Cezar Pinheiro”, escreveu ela.

O cabelo novo foi amplamente elogiado nas redes sociais pelos amigos da cantora e também pelo marido dela.

“Nossa conseguiu ficar ainda mais linda”, admirou Lucas Guimarães. “Linda”, comentou Giovanna Ewbank. “Meu Deus… casa comigo pela quinta vez?”, questionou o pai de seus dois filhos, Kaká Diniz.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Por R7