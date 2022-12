Simone Mendes é uma das atrações do Réveillon Sustentável ‘Manaus, Floresta Viva’

MANAUS — Neste sábado (31/12) acontece o Réveillon Sustentável “Manaus, Floresta Viva”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em palcos montados no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste; no bairro Educandos, zona Sul; e no shopping Phelippe Daou, na zona Leste. Serão apresentados shows de mais de 30 atrações musicais, em cerca de 40 horas de programação.

A Prefeitura de Manaus, ao planejar o evento com base na sustentabilidade, propõe uma reflexão sobre a necessidade de adotar ações individuais e coletivas que podem impactar gerações futuras como, por exemplo, o descarte correto do lixo, a economia de água, criação de hortas comunitárias, projetos de geração de renda a partir da reciclagem, entre outras iniciativas.

Confira a programação completa:

No dia 31/13, no palco instalado no complexo turístico Ponta Negra, a festa começará às 18h com a Banda Cauxi Eletrizado. Às 19h será a vez da Bateria Show da Aparecida, às 20h10 é a vez da cantora de samba Joyce Cândido subir ao palco, seguida pelo George Japa e Uendel Pinheiro.

Na virada, as apresentações artísticas darão uma pausa para o show piromusical, que reúne a beleza dos fogos de baixo ruído em sincronia com a emoção da música, com dez minutos de duração.

Já à 0h30, a atração nacional Simone Mendes subirá ao palco, abrindo oficialmente o ano de 2023 com música sertaneja.

Às 2h15, a Banda Official 80 fará uma participação especial e, na sequência, às 3h30, Guto Lima assumirá o comando da festa passando o comando às 4h45 para o cantor de pagode Mikael, que encerrará os festejos. Nos intervalos, a DJ May Seven comandará os hits eletrônicos.

Zonas Leste e Sul

Simultaneamente, a festa do Réveillon de Manaus 2023 também acontece no shopping Phelippe Daou, na zona Leste, e na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, na zona Sul. Nos dois lugares, também haverá queima de fogos com duração de cinco a oito minutos.

Na zona Leste, o evento iniciará às 17h20 com a banda Templos. Às 18h, o príncipe do brega, Nunes Filho, dará continuidade à festa, que também receberá a banda de reggae raiz Johnny Jack Mesclado, às 19h5; a banda Laser, com sucessos de Beiradão, às 20h10; e a banda Essence, com rock’n roll, às 21h15.

A contagem regressiva para a queima de fogos será puxada pelo rei do arrocha, o cantor Guto Lima, que se apresentará das 22h30 à 0h.

Nas primeiras horas do ano novo, subirão ao palco a Bateria da Grande Família, a banda Tomi Xote, Uendel Pinheiro e, encerrando o show da virada às 4h10, a atração nacional, Marquinhos Lessa com o melhor do samba raiz. O som do DJ Felipe Antunes agitará o público nos intervalos.

Na zona Sul, o Réveillon será das 19h às 4h. Banda Impacto, Tomi Xote, Mikael e bateria Show Reino Unido estão escalados para abrir o show da virada. À 0h30, será o momento da atração nacional Marquinhos Lessa, Frutos do Pagode, George Japa, assim como a banda Tô Na Vibe, que promete animar o público com um repertório que vai do forró ao funk. DJ Peter ficará no comando dos intervalos.

Zonas Norte e Leste

Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na zona Norte, e Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus com estrutura, atrações e queimas de fogos para as festas da virada do ano, e, ainda, o Réveillon de Yemanjá, promovido pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama) e a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toy Badé, que acontece na Ponta Negra.

Transporte

O público que for curtir as festas deve ficar atento às alterações do trânsito e transporte, além de itens de segurança e acesso aos locais dos eventos que contarão com a atuação das secretarias municipais que compõem a matriz de responsabilidade do evento.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) prepara reforço na frota de ônibus que atenderá à praia da Ponta Negra, orla do Amarelinho, no bairro Educandos; e shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus.

Na área da praia da Ponta Negra, o IMMU irá colocar 138 ônibus para atender os usuários de transporte até às 5h do dia 1ª de janeiro. Serão 118 veículos operando nas linhas 120, 126, 450, 542, 560, 641 e 678. A operação será reforçada com mais 20 ônibus de apoio que poderão entrar em qualquer outra linha em que houver necessidade.

O terminal de ônibus da marina do Davi será transferido, temporariamente, para a entrada do condomínio Alphaville, a partir das 18h, mais especificamente na avenida Liberalina Loureiro com a avenida Thales Loureiro. As linhas 126 e 542 irão realizar as viagens a partir do condomínio Alphaville, após à meia-noite.

No Educandos, o entorno da região do Amarelinho será atendido pelas linhas 004, 010, 625, 704, 705, 706 e 711 que irão operar com frota do dia útil a partir das 20h, e após a meia-noite com programação de mais viagens para atender demanda de passageiros do local.

No Réveillon do shopping Phelippe Daou, as linhas que trafegam nas proximidades do evento devem operar com a frota do dia e programação especial nas linhas 678, 560 e 641, após as 20h. Atendem a região do Shopping, as linhas 014, 016, 041, 044, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 092, 094, 352, 355, 418, 442, 560, 600, 650, 651, 652, 654 e 678.

Na sexta-feira, 30, a Prefeitura de Manaus também irá oferecer reforço nas linhas para atender o Réveillon Gospel. O IMMU determinou que, durante o evento, as empresas que operam as linhas 120, 126, 450, 542, 641 e 678 cumpram a frota programada e mantenham os quadros de horários para melhor atendimento ao deslocamento dos usuários para o local. Os horários das linhas serão adequados para atendimento ao local até o horário previsto para o encerramento do evento.

Para maiores informações, os usuários de transporte coletivo podem entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) 118, que funciona entre 8h e 17h.

Trânsito

As operações de trânsito da Prefeitura de Manaus durante o Réveillon de Manaus 2023 envolverão um efetivo de 225 agentes do IMMU, posicionados em postos fixos, viaturas e motocicletas, posicionados no complexo turístico da Ponta Negra, Shopping Phelippe Daou e Educandos.

Na Ponta Negra, as interdições na área da festa iniciaram no último dia 20 e seguem até a festa da Virada do ano nos seguintes trechos:

Avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, próximo ao edifício Aruba. Os veículos estão sendo desviados à direita para a via de acesso à alameda Alaska;

Avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro, a partir do chafariz do Tropical Hotel. Os veículos que estiverem circulando no sentido Tropical Hotel/Centro, saindo da Ponta Negra, ingressam na rotatória acessando à direita no contra fluxo;

A alameda Alaska tem sentido único de circulação Centro/Ponta Negra, retornando na alameda Líbia até a avenida Coronel Teixeira. O estacionamento está proibido em ambos os sentidos da alameda Alaska. O condomínio Alphaville e a avenida do Turismo, após o trecho preservado, servirão como área de estacionamento. O Instituto salienta que o acesso ao Alphaville, de quem transita na avenida do Turismo, é mais uma opção para alcançar o complexo da Ponta Negra;

A partir das 23h de sábado, 31/12, até a 1h do dia 1º/1/23, a avenida Coronel Teixeira poderá ser temporariamente interditada a partir da rotatória da avenida do Turismo, sentido Centro/Ponta Negra. Caso ocorra a interdição, os veículos que trafegam na avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, serão desviados à direita na rotatória, em direção à avenida do Turismo. O acesso à área interditada será permitido apenas ao trânsito local;

A partir das 6h do dia 31/12, o estacionamento será proibido nos dois lados da avenida do Turismo, no trecho entre a avenida Coronel Teixeira e a ponte do Alphaville. Até as 18h, os ônibus terão acesso à Coronel Teixeira para embarque e desembarque de passageiros na área do canteiro central da avenida. A partir das 18h, os ônibus de linha urbana não circularão no perímetro próximo à praia. Os que circulam na avenida Coronel Teixeira serão desviados para a avenida do Turismo e os que circulam na avenida do Turismo serão desviados para a avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro. O embarque e desembarque de passageiros serão realizados na área próxima às barracas de coco;

As operações de trânsito do também serão reforçadas no Réveillon Gospel que ocorrerá na sexta-feira, 30/12, na Ponta Negra. As ações contarão com 40 agentes de trânsito e a operação será a mesma do dia 31, com exceção do transporte público que não será alterado.

Educandos e Shopping Phelippe Daou

No Réveillon do Educandos, um efetivo de 60 agentes atuará na operação de trânsito. As interdições serão implantadas a partir das 6h do dia 31/12, nos seguintes trechos:

Rua Amâncio de Miranda, no trecho entre a rua Manoel Urbano e boulevard Rio Negro; boulevard Rio Negro, trecho entre a rua Amâncio de Miranda e Leopoldo Peres; rua Inocêncio de Araújo, trecho entre a rua Manoel Urbano e boulevard Rio Negro.

Os veículos que trafegam do Centro em direção ao bairro, após a ponte do Educandos, devem converter à direita para a rua Amâncio de Miranda, seguindo à esquerda para a rua Manoel Urbano e à esquerda na Inocêncio de Araújo, retornando em direção à ponte e ao Centro.

Já os veículos oriundos da área central em direção à Feira da Panair deverão seguir pela rua Isabel e acessar a avenida Lourenço da Silva Braga.

A rua Manoel Urbano, trecho entre as ruas Amâncio de Miranda e Inocêncio de Araújo terão sentido único de circulação. A rua Inácio Guimarães também terá sentido único, em direção ao Centro.

Já no Réveillon do Shopping Phelippe Daou, cerca de 45 agentes de trânsito atuarão na área, a partir das 7h desta terça-feira. Como o evento será realizado na área interna do centro de compras, não haverá necessidade de interdição da avenida Camapuã. No entanto, a avenida e a área da rotatória do Produtor serão monitoradas por agentes de trânsito para que seja evitado o estacionamento em áreas proibidas a fim de manter a fluidez e a segurança na circulação de pedestres e veículos.