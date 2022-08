Simone e Simaria anunciam fim da dupla

Simone e Simaria não são mais uma dupla. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (18), as cantoras compartilharam que agora estão em carreira solo e que os shows contratados pela dupla serão cumpridos por Simone.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo”, começa o comunicado.

“Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, informa.

“Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”, diz Simaria na nota.

Simone completa na nota: “A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”

“As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras”, completa a nota.

Fãs lamentaram nas redes sociais

Na internet, fãs lamentaram o fim da dupla e como as duas acabaram com a parceria tão elogiada nas redes. “Já era o esperado, mas é triste ver Simone e Simaria se separando oficialmente. Vai fazer muita falta as duas no palco”, lamentou um fã.

“Estou triste com a separação de Simone e Simaria. Sou fã delas e marcaram época em minhas vidas. Que um dia retornem”, disse outro. Veja alguns comentários:

Primeira separação ocorreu em junho

Simone e Simaria já protagonizaram algumas polêmicas em 2022 devido à licença de Simaria da dupla. A cantora teria dado uma pausa na carreira por questões de saúde mental. “Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde”, escreveu Simaria em nota.

Simone continuou os shows sozinha, cumprindo a agenda da dupla. Em meio a rumores de traição por parte do marido, Kaká Diniz, Simone e o marido tiveram que provar que a pausa de Simaria e as falas polêmicas nas redes sociais não eram devido a uma possível traição.

Nas redes sociais, as duas trocaram indiretas e pararam de se seguir no Instagram. Apesar disso, as duas surgiam de vez em quando com os sobrinhos e em fotos de família, mas nunca uma do lado da outra. Simaria chegou até a comentar as notícias falsas que rodeavam a dupla.

“Há quem viva de fake news, negatividade e ilusão. E há quem viva em busca de se tornar um ser humano melhor, semeando alegria, positividade, esperança e paz. E o bom mesmo é ser e ter essas últimas por perto, o universo conspira a favor meus vasos, a ‘véia’ sabe o que diz”, comentou.

Por iG